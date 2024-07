Meer bekend over fataal trekkerongeluk, 6-jarig kind zwaargewond

Het tragische ongeval met een trekker zaterdagavond waarbij een 15-jarige jongen uit Urk om het leven kwam, blijkt een eenzijdig ongeval op eigen terrein. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Het ongeluk vond plaats in het dorp Nagele in Flevoland. De trekker is daar in een sloot beland, wat leidde tot de fatale afloop. De politie onderzoekt nog steeds de omstandigheden rond het voorval om de precieze toedracht te achterhalen.

Het 6-jarig kind dat bij het ongeluk gewond raakte, blijkt zwaargewond. Hij ligt op dit moment in het ziekenhuis. Een tweede bijrijder, een kind van elf jaar, bleef ongedeerd. Er is niemand aangehouden in verband met het ongeval, en vanwege het lopende onderzoek worden er verder geen inhoudelijke mededelingen gedaan.

De politie benadrukt het belang van het onderzoek en vraagt om begrip voor het feit dat er voorlopig geen verdere details worden vrijgegeven.

