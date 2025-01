Lichaam vermiste Ahmed (58) gevonden in Amersfoort

Het lichaam van de 58-jarige Ahmed Oulad Sedik uit Amersfoort is donderdagochtend levenloos gevonden. De man werd sinds 23 december vermist. De afgelopen elf dagen werden er zoekacties gehouden om de Amersfoorter te vinden. Een misdrijf is uitgesloten.

Een voorbijganger trof het lichaam van Ahmed rond 10.00 uur aan in het bosgebied Klein Zwitserland aan de rand van Amersfoort. De familie van de overleden man is op de hoogte gesteld door de politie en aanwezig in het gebied. Zij benadrukt 'heel dankbaar te zijn voor alle hulp van iedereen bij de zoektocht'. Later vandaag reageert de familie met een officieel statement.

Alarmbellen

Maandagmiddag 23 december verdween Ahmed vanuit zijn huis in Amersfoort. Ahmed, die leed aan dementie en andere gezondheidsproblemen, vertrok die middag rond 15.30 uur uit zijn woning in de wijk Dorrestein en keerde sindsdien niet meer terug.

Maandag om 18.45 uur kreeg Ahmed zijn broer Abdeslam een telefoontje van zijn nichtje: haar vader was niet meer thuisgekomen. Voor de familie gingen alle alarmbellen af. Volgens Abdeslam was Ahmed angstig voor water en donkere plekken, wat de zoektocht extra moeilijk maakt.

Later meer.