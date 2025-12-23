Volg Hart van Nederland
Deelnemer trekkertocht na ongeval Nunspeet: 'Niet te beschrijven'

Ongeluk

Vandaag, 14:38 - Update: 2 uur geleden

"Het had een feestelijke en vrolijke avond moeten worden. Dat het zo abrupt is geëindigd, is pijnlijk," begint William den Besten te vertellen als hij terugdenkt aan wat er maandagavond gebeurde tijdens de Lichtjestour door Elburg en Nunspeet. Hij reed mee op een van de voertuigen en woont op korte afstand van de plek waar het noodlottige ongeval plaatsvond. Het incident heeft hem diep geraakt. Den Besten kent meerdere families die bij de aanrijding betrokken waren.

"Het had een hele leuke avond moeten worden," vertelt William. "We werden ineens tot stilstand gebracht. Toen kregen we een treurig bericht: dat er een ongeluk was gebeurd in Nunspeet, dat er een auto in een menigte was gereden."

Veel onduidelijkheid na ongeluk

William vertelt dat er op dat moment veel onzekerheid was. "Dan denk je eerst: dit was toch geen opzet, hè? Je weet helemaal van niks, dus je gaat speculeren. Maar dat moet je niet doen. Dan schrik je echt. Dan zakt de moed je in de schoenen. Het had zo mooi moeten wezen. Het eindigt in een grote, doffe avond. Het is niet te beschrijven, dit."

Direct nadat de tocht werd stilgelegd, probeert hij familie en vrienden te bellen die langs de kant zouden gaan kijken naar de optocht. Als zijn vriendin opneemt en hij hoort dat zij nog thuis is, gaat er een golf van opluchting door hem heen. "Gelukkig." Maar later hoort hij wie er wél gewond zijn geraakt door het ongeluk. "Niet te beschrijven. Ik hoop dat ze het allemaal halen."

Noodlottig ongeval

Bij de aanrijding raakten tien mensen gewond, onder wie de bestuurster van de auto. Drie mensen raakten zwaargewond. Volgens de burgemeester van Nunspeet gaat het waarschijnlijk om een noodlottig ongeval. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.

