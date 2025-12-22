Veel mensen zagen ongeluk in Nunspeet gebeuren: 'We schrokken heel erg. Verschrikkelijk'

Volgens de politie hebben "veel mensen" gezien dat een auto met daarin een 56-jarige bestuurster maandagavond in Nunspeet inreed op een groep mensen. "Het is duidelijk dat deze schokkende gebeurtenis door veel mensen live is gezien", zegt een politiewoordvoerder. Getuigen doen bij Hart van Nederland hun verhaal.

Een schatting van het aantal getuigen wilde de zegsvrouw niet maken. Het publiek stond te wachten op de passage van een lichtjesparade toen de auto op hen inreed. Mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen terecht in een welzijnscentrum niet ver van de plaats van het ongeluk. Daar is opvang geregeld, meldt de politie.

Bij het ongeluk vielen tien gewonden, inclusief de bestuurster. Drie mensen zijn zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis. De toedracht van de aanrijding wordt nog door de politie onderzocht.

1:46 Negen gewonden nadat auto is ingereden op groep mensen in Nunspeet

Getuigen geschokt

"Vreselijk", zegt een getuige tegen Hart van Nederland. Hij maakte met zijn trekker onderdeel uit van de Lichtjestour, toen hij plots werd stilgezet. "Toen hoorden we het. We schrokken heel erg. Verschrikkelijk", vervolgt hij.

Het beloofde een gezellige editie te worden van de jaarlijkse optocht, langs de weg stonden onder meer talloze gezinnen en ouderen die waren toegestroomd om het lichtjesfestijn te aanschouwen. "Het was gewoon schitterend, en dan hoor je dit. De lol was er gelijk af", aldus de getuige.

"Ik zag dat er vanuit de wijk twee auto's heel snel aan kwamen rijden, dat bleek de brandweer te zijn", vertelt een andere getuige. "Vervolgens zijn er heel veel hulpdiensten voorbijgekomen. Marechaussee, politiemotoren, traumahelikopters, iedereen kwam hier voorbij." Het was een heftige gebeurtenis, vervolgt ze. "Ik leef erg mee met de mensen bij wie dit gebeurd is. Ik hoop vooral dat het met iedereen straks goed mag gaan, en dat iedereen dit ongeval mag overleven."