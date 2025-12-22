Burgemeester Nunspeet over negen gewonden: gaat waarschijnlijk om noodlottig ongeval

De aanrijding in Nunspeet waarbij meerdere mensen gewond raakten, is hoogstwaarschijnlijk een noodlottig ongeval. Dat zegt burgemeester Céline Blom. Een auto reed met hoge snelheid in op een groep mensen op de Elburgerweg.

Volgens Blom zijn er tien mensen gewond geraakt, onder wie de 56-jarige bestuurster van het voertuig dat op het publiek inreed. Zij raakte lichtgewond. Blom weet niet hoe de andere gewonden eraan toe zijn. De politie meldde eerder dat er zeker drie mensen zwaargewond zijn.

De bestuurster, een inwoonster van de Gelderse plaats, is misschien onwel geworden, meldt Blom. "Maar dat weten we nog niet. Er is in ieder geval geen opzet in het spel, lijkt het. En daar zijn we wel heel blij om." De lichtgewonde bestuurster is aangehouden. Dat is gebruikelijk bij een ernstig verkeersongeluk.

Volgens de burgemeester ging het om een groep mensen die stond te wachten op een lichtjestour die langs zou komen, maar er nog niet was. "Dus er waren veel ouders en kinderen."