Negen gewonden nadat auto is ingereden op groep mensen in Nunspeet

Ongeluk

Vandaag, 19:37 - Update: 16 minuten geleden

Op Elburgerweg in het Gelderse Nunspeet heeft maandagavond rond 18.40 een ernstig ongeval plaatsgevonden waarbij drie zwaargewonden zijn gevallen. In totaal raakten negen mensen gewond. Volgens eerste informatie is een auto op een groep mensen ingereden, de politie gaat niet uit van opzet. Er zijn meerdere ambulances, brandweervoertuigen en twee traumahelikopters opgeroepen om medische hulp te verlenen.

De melding van het incident kwam rond 18.40 binnen bij de meldkamer, waarna de hulpdiensten met spoed ter plaatse kwamen. Vanwege de ernst van het incident is direct opgeschaald naar middelhulpverlening.

Onderzoek

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek nog volop gaande is. Langs de Elburgerweg wa op het moment van het ongeval veel publiek aanwezig in verband met de Lichtjestour van Elburg die daar vanavond zou passeren. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. De weg is volledig afgesloten om de hulpverlening en het politieonderzoek veilig de ruimte te geven.

Door Redactie Hart van Nederland

