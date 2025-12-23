Vrouw (56) die op groep mensen inreed in Nunspeet, ligt in ziekenhuis

De 56-jarige bestuurster van de auto die maandagavond inreed op een groep mensen in Nunspeet, ligt in het ziekenhuis, meldt een politiewoordvoerster. Over haar toestand is nog niets bekend, maar volgens de politie krijgt haar medische zorg voorrang boven het verdere verloop van het onderzoek.

De vrouw werd maandag aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Dinsdag blijkt dat zij inmiddels naar het ziekenhuis is gebracht.

Tien mensen gewond

In totaal raakten tien mensen gewond, waaronder de bestuurster zelf. Drie van de slachtoffers liepen zware verwondingen op. De politie heeft dinsdag nog geen informatie over hun toestand of identiteit vrijgegeven.

Burgemeester Céline Blom van Nunspeet verklaarde dinsdagavond dat het incident waarschijnlijk een ongeval was. De bestuurster, een inwoner van de Gelderse plaats, zou mogelijk onwel zijn geworden tijdens het rijden. Van opzet lijkt geen sprake.