Organisatie lichtjestour ‘zeer aangeslagen’ na aanrijding Nunspeet

De aanrijding van meerdere mensen maandagavond in Nunspeet "heeft diepe indruk gemaakt" op de organisatoren van de Lichtjestour Elburg. "De organisatie is enorm geschrokken en zeer aangeslagen door wat er is gebeurd."

De tour liep van Elburg naar Nunspeet en was in die laatste plaats toen een vrouw in een auto inreed op een groep mensen die op de Lichtjestour stond te wachten. "Het ongeval vond plaats tijdens de route, maar houdt geen verband met de organisatie of uitvoering van de Lichtjestour", aldus de organisatie. Eerder werd al bekend dat het waarschijnlijk om een ongeval ging.

Onderzoek

De tocht werd stilgelegd na de aanrijding. De organisatie laat weten mee te leven met de betrokkenen en hun naasten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt nog. De politie zegt daar dinsdagmiddag nog geen updates over te hebben.