Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Drenthe opgeschrikt door aardbeving: 'Hele huis schudde'

Ongeluk

Vandaag, 07:53

Link gekopieerd

Het Drentse Eleveld is in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.0, meldt het KNMI op basis van automatische metingen. Eerder stelde het meteorologisch instituut nog dat het om een beving met een kracht van 2.9 ging, maar dat werd later bijgesteld. De beving vond plaats om 02.14 uur in de plaats in de gemeente Aa en Hunze, even ten zuidoosten van Assen.

Op sociale media laten veel inwoners van Assen weten de beving te hebben gevoeld. "Hele huis schudde en een enorm gerommel", schrijft een gebruiker op X. "Ons appartement schudde kortstondig", schrijft een ander. "Deze was goed te voelen" en "Wat een aardbeving hier in Assen", laten andere inwoners van de plaats weten. Veel mensen geven aan wakker te zijn geworden van de beving.

In oktober 2023 vonden er meerdere voelbare bevingen plaats in Drentse dorpen nabij het Eleveld-gasveld. Begin dit jaar besloot de Commissie Mijnbouwschade dat schade aan meerdere gebouwen als gevolg van die aardbevingen alsnog wordt vergoed.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.