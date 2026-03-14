Drenthe opgeschrikt door aardbeving: 'Hele huis schudde'

Het Drentse Eleveld is in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.0, meldt het KNMI op basis van automatische metingen. Eerder stelde het meteorologisch instituut nog dat het om een beving met een kracht van 2.9 ging, maar dat werd later bijgesteld. De beving vond plaats om 02.14 uur in de plaats in de gemeente Aa en Hunze, even ten zuidoosten van Assen.

Op sociale media laten veel inwoners van Assen weten de beving te hebben gevoeld. "Hele huis schudde en een enorm gerommel", schrijft een gebruiker op X. "Ons appartement schudde kortstondig", schrijft een ander. "Deze was goed te voelen" en "Wat een aardbeving hier in Assen", laten andere inwoners van de plaats weten. Veel mensen geven aan wakker te zijn geworden van de beving.

In oktober 2023 vonden er meerdere voelbare bevingen plaats in Drentse dorpen nabij het Eleveld-gasveld. Begin dit jaar besloot de Commissie Mijnbouwschade dat schade aan meerdere gebouwen als gevolg van die aardbevingen alsnog wordt vergoed.