Kabinet houdt voet bij stuk: geen nieuwe gaswinning in Groningen

Het kabinet houdt vast aan de belofte: er komt geen nieuwe gaswinning uit het Groningenveld. Verschillende ministers maakten dat vrijdagochtend nog eens duidelijk. "We gaan Groningen sluiten zoals gepland," zegt klimaatminister Stientje van Veldhoven.

De uitspraak komt op een moment dat de gasprijzen oplopen door het conflict rondom Iran. Toch is er volgens het kabinet geen reden om opnieuw naar het Groningse gas te grijpen. JA21 liet donderdag weten met een wetsvoorstel te komen om het sluiten van de gasputten in Groningen tegen te gaan. De drie coalitiepartijen, D66, VVD en CDA en de grootste oppositiepartij GroenLinks-PvdA lieten toen ook al weten het voorstel niet te gaan steunen.

Het voorstel van JA21 om te voorkomen dat alle gasputten in Groningen definitief worden afgesloten, lijkt een vroege dood te sterven:

Volgens minister Van Veldhoven is er op dit moment geen acute noodzaak om extra gasbronnen te openen. "We zien dat de prijzen wel oplopen, maar met levering is geen probleem," zegt zij.

Het kabinet wil daarom vasthouden aan het plan om het Groningenveld definitief te sluiten.

Onzekerheid bij Groningers speelt grote rol

Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wijst op het vertrouwen van inwoners in Groningen. Alleen al de discussie over nieuwe gaswinning kan volgens hem schade doen. "Als die discussie opkomt, dat alleen al leidt tot onzekerheid en een afname van vertrouwen in de overheid," zegt hij.

Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken, die eerder verantwoordelijk was voor de afhandeling van aardbevingsschade, spreekt over een belofte aan de regio. "Wij gaan ons woord naar de Groningers niet breken. Dat is voor mij een heel ernstige kwestie. Het gaat over de veiligheid van Groningers."