Kamermeerderheid ziet niets in plan JA21 voor Gronings gas als 'noodvoorraad'

Beleid

Vandaag, 14:53 - Update: 2 uur geleden

Het voorstel van JA21 om te voorkomen dat alle gasputten in Groningen definitief worden afgesloten, lijkt een vroege dood te sterven. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet namelijk niets in het voorstel van JA21 om het gasveld in Groningen te gebruiken als noodvoorraad als de import van gas dreigt te stokken. D66, VVD, CDA en GroenLinks-PvdA willen niet tornen aan eerder gemaakte afspraken om het Groningenveld gesloten te houden.

Kamerleden reageerden in een debat over energie niet op JA21-Kamerlid Daniël van den Berg die het plan nogmaals uit de doeken deed. Op zijn doorvragen of de VVD niet toch wil nadenken over het beschikbaar houden van Gronings gas, ondanks de emotie in de provincie, zei VVD-Kamerlid Alisha Müller: "Voor mij is het heel helder, afspraak is afspraak". Naast de bovengenoemde partijen liet ook Jimmy Dijk van de SP weten niet in het plan te zien. (zie bovenstaande video).

Donderdagmiddag liet ook de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) weten niet mee te willen werken aan een mogelijke hervatting van gaswinning in Groningen. Het bedrijf ziet bij hervatting van de gaswinning geen rol voor zichzelf. De maatschappij vindt dat de staat dit zelf moet doen.

Ook geen steun onder bevolking

Dat de meeste Kamerleden een heropening van het gasveld niet zullen steunen zal een opluchting betekenen voor veel Groningers: uit onderzoek van het Hart van Nederland-Panel van begin deze week toonde 65 procent van de provinciebewoners zich negatief over het idee om het gasveld weer te heropenen. Onder alle Nederlanders was wel een krappe meerderheid van 51 procent voor heropening.

Door Redactie Hart van Nederland

