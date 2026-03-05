Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Groninger Bodem Beweging fel tegen heropenen Groningenveld: 'Geen optie'

Groninger Bodem Beweging fel tegen heropenen Groningenveld: 'Geen optie'

Beleid

Vandaag, 11:08

Link gekopieerd

Het heropenen van het Groningenveld voor gaswinning is geen optie vanwege de grote veiligheidsrisico's. Zo reageert de Groninger Bodem Beweging (GBB) op het plan van JA21 om wettelijk vast te leggen dat de gasvoorraad uit het Groningenveld achter de hand wordt gehouden als "strategische reserve".

Volgens de belangengroep is het zaak om de minister aan te spreken op verantwoordelijk beheer van de gasvoorraden, in plaats van naar Groningen te wijzen. "Voormalig minister voor Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans heeft nagelaten om de gasreserves voor de winter op het door Europa voorgeschreven niveau te brengen", aldus de belangengroep, die stelt dat de lage vulgraad van de afgelopen maanden voorkomen had kunnen worden met een beter inkoopbeleid.

"Er zijn voldoende alternatieven en oplossingen te vinden. Groningen is daar niet één van", aldus de GBB.

TNO is wél een voorstander van het plan, zeiden ze donderdagochtend in de Radio 538-Ochtendshow:

Plan JA21 over gasputten als noodvoorraad behouden krijgt bijval van TNO
5:35

Plan JA21 over gasputten als noodvoorraad behouden krijgt bijval van TNO

Door ANP

Lees ook

TNO steunt plan JA21: houd Gronings gas achter de hand voor noodsituaties
TNO steunt plan JA21: houd Gronings gas achter de hand voor noodsituaties
JA21 wil met initiatiefwet Groninger gasputten als noodvoorraad behouden
JA21 wil met initiatiefwet Groninger gasputten als noodvoorraad behouden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.