JA21 wil met initiatiefwet Groninger gasputten als noodvoorraad behouden

De Tweede Kamer moet zich opnieuw uitspreken over de toekomst van het Groningenveld. JA21 presenteert donderdag een initiatiefwet om te voorkomen dat alle gasputten definitief worden afgesloten met beton. Dat meldt De Telegraaf. Volgens partijleider Joost Eerdmans moet Nederland een strategische noodvoorraad gas achter de hand houden.

Het gaat volgens hem niet om het opnieuw grootschalig oppompen van gas, maar om het openhouden van een deel van de putten voor noodgevallen. "Welk land ter wereld sluit vrijwillig zijn eigen energievoorraad af in geopolitiek onzekere tijden? We zijn van het pad af geraakt", zegt Eerdmans tegen de krant. Hij wijst erop dat ook deskundigen pleiten voor het beschikbaar houden van een deel van het veld.

Afgelopen november werd het Groningse dorp Zeerijp opnieuw opgeschrikt door een beving. In de video hieronder vertellen inwoners hoe zij dat hebben ervaren:

1:50 Schrik zit er goed in na nieuwe aardbeving bij Zeerijp

Waarom wil JA21 de gasputten openhouden?

In 2024 is besloten de Groningse gasputten definitief te sluiten vanwege de aardbevingen in de regio. Dat betekent dat ze worden volgestort met beton. Een meerderheid van de Kamer wil daar niet meer over in discussie. Eerdmans noemt dat besluit "de blunder van de eeuw, gemaakt op basis van emoties in plaats van feiten". Daarom komt zijn partij nu met een eigen wetsvoorstel.

Volgens hem is ongeveer een kwart van de 337 gasputten inmiddels afgesloten. De rest is nog niet volledig ontmanteld. Eerdmans zegt contact te hebben met onder meer wetenschappers, TNO, de Gasunie en de NAM over de stand van zaken.

Zorgen over afhankelijkheid en hoge prijzen

Nederland haalt sinds het terugschroeven van de gaswinning steeds meer gas uit het buitenland, onder meer uit Noorwegen en via lng-schepen uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. De Mijnraad waarschuwde in 2025 dat daar risico's aan kleven, onder meer door geopolitieke spanningen en mogelijke sabotage van infrastructuur.

De oorlog in het Midden-Oosten zorgt inmiddels voor hogere brandstofprijzen en mogelijk stijgende energierekeningen. "Wij zeggen niet dat er weer grootschalig moet worden opgepompt. Maar wij zeggen wel: leg in de wet vast dat wij – alleen in geval van nood – toegang kunnen houden tot onze eigen bodemvoorraad gas. En dat ook nog onder strikte voorwaarden. Het moet voorkomen dat we grotendeels afhankelijk worden van het buitenland. Dus niet alles ontmantelen en volstorten met beton", aldus Eerdmans.

Kamerdebat

Vooralsnog lijkt er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het standpunt van JA21. PVV-leider Geert Wilders laat al wel weten het plan te steunen, mits alleen in noodgevallen meer gas uit het Groningenveld wordt gewonnen en het gas alleen voor de Nederlandse bevolking wordt gebruikt. De PVV sprak zich eerder uit tegen extra gaswinning uit het Groningenveld. Wel steunde de partij gasboringen uit kleinere velden.

Later donderdag debatteert de Kamer over gas en energie.