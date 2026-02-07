'Ga terug naar start': ludieke actie toont frustratie over versterking in Loppersum

Bewoners van het Groningse Loppersum hebben zaterdag actie gevoerd tegen de manier waarop de versterking van hun huizen verloopt. In de straat Schipsloot lieten zij staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen, BBB) een zogeheten 'bewonersreis' afleggen. Daarmee wilden zij aandacht vragen voor grote verschillen tussen huizen en voor het lange versterkingsproces waar hun straat al jaren in vastzit.

Tijdens de actie beeldden bewoners uit hoe de versterkingsoperatie verloopt. Zo was er een straatgenoot die steeds een verhuisdoos in- en uitpakte. Dat stond symbool voor de onzekerheid waarin bewoners leven. "Omdat we al vijf of zes jaar horen dat de versterking gaat beginnen, en dan moet je dus tijdelijk verhuizen", vertelt Elsbeth Romeijn, een van de initiatiefnemers.

Vorige week sprak koning Willem-Alexander in het Groningse Zeerijp met bewoners die al jarenlang te maken hebben met aardbevingsschade:

2:27 Koning in Zeerijp in gesprek met bewoners over aardbevingsschade

Bordspel laat frustratie zien

Romeijn maakte ook een bordspel over de versterkingsoperatie. Op kaartjes stond onder meer: "Er is een andere aannemer aangewezen, ga terug naar start". Volgens haar laat dat goed zien hoe bewoners steeds opnieuw moeten wachten en vaak weer terug bij af zijn.

De inspiratie voor de actie kwam uit een nieuw jaarplan van de Nationaal Coördinator Groningen, vertelt Romeijn. Daarin wordt gesproken over het inrichten van een 'bewonersreis' . "Dat vonden wij zo'n idioot abstract begrip. We dachten: welke reis hebben wij dan de afgelopen negen jaar mogen beleven?"

Nieuwe 'routekaart'

Staatssecretaris Van Marum zegt dat hij vooral hoorde wat hij al wist. "Dat zij al heel lang in een versterkingstraject zitten. De ellende die ze onderweg hebben meegemaakt, hebben ze heel illustratief verwoord", zegt hij tegen het ANP. Hij heeft de bewoners beloofd terug te komen op hun vragen.

Volgens Van Marum loopt de versterking vooral vast doordat verschillende organisaties niet goed samenwerken. Hij wijst op een nieuwe 'routekaart' die moet laten zien wie waarvoor verantwoordelijk is. "En dan kan het over de tafel schuiven in principe niet meer gebeuren."

'Tenenkrommend'

SP-leider Jimmy Dijk, die ook bij de actie aanwezig was, noemt de ongelijkheid in het gebied "tenenkrommend". "Dan kun je er niet mee wegkomen om te zeggen: we laten die organisaties beter met elkaar samenwerken." Wat hem betreft moet er bij bewoners die al het langst wachten iemand langskomen "met de vraag: wat moet er gebeuren?"

Romeijn herkent dat gevoel. "Onze ervaring is dat het alleen nog maar procedureel en juridisch wordt aangevlogen", zegt ze. "Het gaat alleen maar over kaders, over inpassen in beleid, over precedenten. En dat zorgt voor enorm veel frustratie."