Dode en twee gewonden door ongeluk in Budel

Een 85-jarige vrouw uit Berkel-Enschot is zondag overleden door een ongeluk in het Brabantse Budel. De auto waar de vrouw inzat is op de Randweg Oost op een landbouwvoertuig geknald.

Waarschijnlijk botste de auto tegen het voertuig op toen dat linksaf wilde draaien, meldt een correspondent ter plaatse. Na de knal kwam de auto tientallen meters verderop tegen een boom tot stilstand.

In de auto zaten vier mensen. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor de 85-jarige vrouw kwam hulp te laat, zij overleed ter plekke.

De weg is voorlopig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

ANP