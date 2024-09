Man springt van viaduct en valt door voorruit auto op schoot bestuurder

Een bizar ongeluk donderdagavond op de Insulindelaan in Eindhoven. Een man sprong van een viaduct boven de drukke weg en kwam met grote kracht op de voorruit van een passerende auto terecht. De man viel door de voorruit en belandde bij de bestuurder op schoot, waarbij hij ernstig gewond raakte.

Door de klap verloor de bestuurder de controle over het voertuig. Het voertuig reed vervolgens over een wegverhoging, langs een parallelweg en fietspad, en kwam uiteindelijk in de bosjes tot stilstand. Ook de bestuurder liep hierbij verwondingen op.

Toestand te instabiel

Hulpdiensten rukten massaal uit, en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. In eerste instantie was het plan om een van de slachtoffers per helikopter te vervoeren, maar de toestand van het zwaargewonde slachtoffer bleek te instabiel. Beide slachtoffers zijn uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De Insulindelaan, een deel van de ring rond Eindhoven, werd na het ongeval volledig afgesloten. De politie gaat niet uit van een misdrijf en onderzoekt de zaak verder. De huidige toestand van de slachtoffers is nog onbekend.