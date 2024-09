Einde van ongelukkengolf in Den Haag? Gemeente gaat alle horrorpollers verwijderen

De pollers op de Hoefkade in Den Haag verdwijnen en worden vervangen door een camerasysteem met ontheffingen, zoals al gebeurt op de Escamplaan. Sinds de plaatsing van de pollers was er veel kritiek van omwonenden, ondernemers en politieke partijen, schrijft Omroep West.

De pollers waren bedoeld om sluipverkeer in de Schilderswijk te weren, terwijl hulpdiensten er nog wel langs konden. In 2020 werden ook pollers bij station Hollands Spoor geplaatst om verkeersdrukte te verminderen, aangezien het merendeel van de auto's op de Parallelweg daar niet hoefde te zijn.

Kentekens controleren

Het nieuwe camerasysteem zal, net als op de Escamplaan, kentekens controleren. Hulpdiensten, omwonenden en mensen met een ontheffing, zoals mantelzorgers, mogen doorrijden zonder boete. Overig verkeer moet omrijden en riskeert een boete als ze de Hoefkade of Parallelweg passeren.

'We hebben oog voor inwoners die moeite hebben om met de auto naar een mantelzorg- of eigen woning te komen', verklaarde de gemeente eerder. Ook ondernemers in de buurt krijgen ontheffingen, mede op verzoek van de VVD.

Alle pollers verdwijnen

Het stadsbestuur blijft voorzichtig met het aantal beschikbare ontheffingen om te voorkomen dat te veel auto's doorrijden. 'De effecten op geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid worden meegewogen', aldus wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks).

Hoewel de werkzaamheden volgend jaar beginnen, worden de pollers pas in 2026 vervangen. Het camerasysteem moet nog worden aangeschaft en er moet een toegangsbeleid komen. Uiteindelijk worden alle dertig pollers in de stad, vijf per jaar, vervangen. De laatste vervanging staat gepland voor 2031.