Opmerkelijk: A58 afgesloten door werkzaamheden, toch zwaar ongeval met asfalteermachine

Op de A58 bij Molenschot vond zondagochtend een aanrijding plaats tussen een asfalteermachine en een vrachtwagen, meldt 112Brabant.

Door de werkzaamheden is de weg van Breda naar Tilburg volledig afgesloten. Toch kwam het tot een botsing. De bestuurder van de asfalteermachine raakte bij het ongeval gewond en kon niet zelfstandig van de machine afkomen. De brandweer heeft hem bevrijd. Na behandeling in de ambulance is hij naar het ziekenhuis overgebracht.

Enkele andere betrokkenen liepen lichte verwondingen op en zijn ter plaatse nagekeken. Of zij naar het ziekenhuis zijn vervoerd, is nog onbekend.