Kind gewond bij ongeluk tramhalte Rotterdam, ook automobilist naar ziekenhuis

Op de Westzeedijk in Rotterdam-West is donderdagochtend een automobilist tegen een verkeerslicht gereden. Een kind dat naast het verkeerslicht stond, is gewond geraakt.

De automobilist raakte van de weg ter hoogte van tramhalte Schiemond. Hij reed tegen het verkeerslicht aan, dat vervolgens omviel. Hij moest ter plekke gereanimeerd worden en is, samen met het gewonde kind, naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk hoe het met het kind en de automobilist gaat.

De politie doet onderzoek naar het incident en kijkt of bijvoorbeeld het verkeerslicht op rood stond en hoe hard de automobilist reed.