Zwaargewonde na crash in Eindhoven: kinderwagen uit auto geslingerd

In de nacht van donderdag op vrijdag is een auto op de Geldropseweg in Eindhoven van de weg geraakt en tegen een lichtmast gebotst. Het voertuig, dat onderweg was van Geldrop naar Eindhoven, raakte ter hoogte van de DAF-fabriek van de weg nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor. Beide inzittenden raakten daarbij zwaargewond.

Na de botsing met de lichtmast verloor de auto een wiel en reed vervolgens tegen het hekwerk van de DAF-fabriek. Het voertuig sloeg hierbij over de kop, waarbij autoonderdelen op het terrein van de fabriek terechtkwamen. De impact van het ongeluk was enorm; zelfs een kinderwagen werd uit de auto geslingerd, aldus een correspondent ter plaatse.

Zwaargewond

Een traumahelikopter werd ingeschakeld voor medische assistentie. De slachtoffers, twee mannen van 49 en 43 uit Geldrop, zijn met spoed per ambulance naar een traumacentrum in Tilburg vervoerd.

De politie is een onderzoek gestart en heeft de auto in beslag genomen. Of de bestuurder onder invloed was ten tijde van het ongeval, is nog niet bekend.