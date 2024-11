Auto knalt woonkamer binnen in Nijmegen, ravage compleet

Een auto is vrijdagmiddag tijdens een ongeval in Nijmegen tegen de gevel van een woning gebotst. De bewoners van het huis waren op het moment van de crash aanwezig in de woning, meldt een correspondent ter plaatse.

Het incident gebeurde vrijdag rond 17.15 uur aan de Groenestraat. Bij het ongeval waren twee auto's betrokken. Een daarvan knalde tijdens het ongeval tegen de gevel van een huis.

Volgens een correspondent ter plaatse zat een oudere vrouw achter het stuur. Het ambulancepersoneel heeft haar nagekeken, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis.

Bewoners aanwezig in woning

Op het moment van het ongeval waren de bewoners van de getroffen woning thuis, maar ze waren toen niet in de woonkamer. De brandweer heeft de auto inmiddels uit het huis weten te trekken.