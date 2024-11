Doetinchemse buurt geterroriseerd: jongen gooit ruit in en vernielt schutting

De politie is op zoek naar een jongen die al geruime tijd een buurt terroriseert in Doetinchem. Aan de Tarwedreef in de Gelderse plaats zijn meerdere keren bij dezelfde woning vernielingen aangericht. Zo worden er stenen door de ruit gegooid en is er geprobeerd om een schutting in brand te steken. De politie deelt beelden van de verdachte.

Brandstichting

Op de beelden is te zien hoe de jongen van een appartementencomplex aan de Tarwedreef naar de woning fietst. Later is te zien dat een steen door de ruit van de woning wordt gegooid. Enkele dagen later trekt hij een plank van een schutting los en probeert deze in brand te steken.

De politie vermoedt dat de jongen uit de buurt komt en doet een oproep aan getuigen om zich te melden. Ze zoekt specifiek naar de vrouw die de poging tot brandstichting heeft vastgelegd op beeld.