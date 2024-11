Twaalf jaar cel voor schoonmaker TivoliVredenburg die collega doodstak

De rechtbank in Utrecht heeft donderdag een 53-jarige man veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodsteken van een collega in muziekcentrum TivoliVredenburg. Het slachtoffer en de dader waren op 19 november vorig jaar in de vroege ochtend aan het werk als schoonmaker in het gebouw in het centrum van Utrecht en kregen ruzie, die uitmondde in een steekpartij. Het 41-jarige slachtoffer overleed ter plekke.

De rechtbank gelooft niet dat de verdachte heeft gehandeld uit zelfverdediging, zoals hij heeft beweerd. De man is zelf de confrontatie aangegaan, oordeelt de rechter. Het slachtoffer rende na de eerste stekende bewegingen van de verdachte weg. De verdachte achtervolgde hem en raakte het slachtoffer met zijn mes in de borst, met fatale gevolgen. Volgens de rechtbank is er nauwelijks een aanleiding geweest voor het geweld.

Lagere straf dan geëist

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel geëist. De rechtbank komt tot een lagere straf, omdat de verdachte het slachtoffer niet bewust wilde doden. Door op hem in te steken heeft hij wel de kans aanvaard dat hij het slachtoffer zou doden, aldus de rechter, die daarmee doodslag bewezen verklaarde.

ANP