Minderjarige verdachte aangehouden om bedreiging scholen Leeuwarden

De politie heeft woensdagavond in Leeuwarden een minderjarige aangehouden vanwege een dreigend bericht op sociale media. In dat bericht werd gesuggereerd dat er op meerdere scholen in de stad geschoten zou worden. Na onderzoek kon de politie de verdachte traceren en arresteren. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang, aldus de politie.

Het gebeurt vaker dat scholen te maken krijgen met online dreigementen, zoals eerder deze maand in Amsterdam, zo is te zien in bovenstaande video.

De afgelopen dagen werden in verschillende delen van Nederland soortgelijke bedreigingen richting scholen gemeld. Zo onderzoekt de politie bedreigingen aan het adres van een middelbare school in IJsselstein. Ook hier lijkt de dreiging via sociale media verspreid te zijn.

Eerder op woensdag hield de politie in Lelystad al een minderjarig meisje aan. Zij wordt verdacht van het plaatsen van bedreigende berichten richting scholen in de regio.

Mogelijk copycatgedrag

Scholen in onder andere Den Bosch, Almere en Breda kregen eveneens te maken met online bedreigingen. De politie vermoedt dat er sprake is van zogenaamd copycatgedrag: mensen die elkaar nadoen na eerdere incidenten. Dit fenomeen wordt vaker gezien bij opvallende dreigingen die veel media-aandacht krijgen.

Hoewel de dreigingen vaak niet worden uitgevoerd, neemt de politie elke melding serieus. Scholen en ouders worden door autoriteiten op de hoogte gehouden, en indien nodig worden extra beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen.

ANP