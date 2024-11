Minderjarige verdachte in beeld voor dreigen met schietpartij op scholen Breda

Uit het onderzoek naar de bedreiging van een aantal middelbare scholen in Breda is een verdachte naar voren gekomen. Het gaat om een minderjarige uit België, meldt de politie. De verdachte is op dit moment nog niet aangehouden. De scholen kunnen nu in principe open.

Helaas worden scholen vaker bedreigd. Recent nog in Amsterdam, zoals te zien is in bovenstaande video.

De politie zegt op dit moment geen daadwerkelijke dreiging van de verdachte te verwachten. Op sociale media gingen zondag beelden rond waarin schietpartijen werden aangekondigd op het Onze Lieve Vrouwelyceum, het Newmancollege en het Mencia de Mendoza Lyceum op maandag.

ANP/Hart van Nederland