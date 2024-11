Scholen in Breda bedreigd met schietpartij, politie op de hoogte

Op sociale media gaan zondag beelden rond waarin schietpartijen worden aangekondigd op enkele middelbare scholen in Breda op maandag. "Wij weten ervan en ondernemen actie", reageert een woordvoerder van de politie. "Momenteel wordt alles in het werk gesteld om erachter te komen wie de dreiging heeft geuit."

Op de foto die rondgaat, worden het Onze Lieve Vrouwelyceum, het Newmancollege en het Mencia de Mendoza Lyceum genoemd. Deze scholen vallen allemaal onder scholenkoepel Librēon.

Eerder deze maand ontvingen scholen in onder andere Nijmegen en in de regio Rotterdam vergelijkbare anonieme bedreigingen. Voor de Rotterdamse bedreigingen is een 14-jarige jongen uit Maassluis aangehouden.

Het gebeurt helaas vaker dat scholen te maken krijgen met online dreigementen, soms leidt dat zelfs tot ontruiming. Zoals Zwolle, wat je kan zien op de video hierboven.

