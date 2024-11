Politie onderzoekt bedreiging middelbare scholen Den Bosch

Op social media gaan bedreigingen rond aan het adres van een aantal middelbare scholen in Den Bosch. Een woordvoerder van de politie bevestigt een bericht daarover van Omroep Brabant. In de berichten wordt gedreigd dat er dinsdag geschoten zal worden op de scholen.

De woordvoerder laat weten dat de politie "best wat meldingen" heeft gekregen over de bedreigingen, zowel van mensen die de berichten onder ogen hebben gekregen als van de scholen in kwestie. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de berichten.

Het gebeurt vaker dat scholen te maken krijgen met online dreigementen, zoals eerder deze maand in Amsterdam, zo is te zien in bovenstaande video.

Lessen gaan door

Volgens Omroep Brabant, die een foto van de dreigende tekst in handen heeft, worden daarin het ds. Pierson College, Yuverta, de Bossche Vakschool en het Rodenborch College genoemd. De lessen op die scholen gaan dinsdagochtend gewoon door, aldus de regionale omroep.

Zondagavond werden ook bedreigingen geuit aan het adres van middelbare scholen in Breda. Daarvoor werd in de nacht van zondag op maandag een minderjarig meisje uit België aangehouden. Haar precieze betrokkenheid wordt nog onderzocht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP