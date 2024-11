Minderjarig meisje uit België aangehouden voor bedreiging scholen in Breda

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een minderjarig meisje uit België aangehouden voor de dreiging van schietpartijen op scholen in Breda. Op sociale media gaan beelden rond waarin schietpartijen werden aangekondigd op enkele middelbare scholen. Deze zouden volgens de berichten maandag plaatsvinden. Zondagavond werd al duidelijk dat de politie een minderjarige verdachte in beeld had.

Op de foto die op sociale media rondging, werden het Onze Lieve Vrouwelyceum, het Newmancollege en het Mencia de Mendoza Lyceum genoemd. Deze scholen vallen allemaal onder scholenkoepel Librēon. De politie onderzoekt momenteel de precieze betrokkenheid van het meisje bij deze berichten.

Het gebeurt vaker dat scholen te maken krijgen met online dreigementen, zoals eerder deze maand in Amsterdam, zo is te zien in bovenstaande video.

Ernstige gevolgen

De politie laat weten dat het doen van een dreigement, vals of echt, ernstige gevolgen kan hebben, zoals een boete of strafrechtelijke vervolging. De politie roept iedereen op om zorgvuldig om te gaan met het verspreiden van berichten en om bij echte dreigingen altijd direct contact op te nemen met de politie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP