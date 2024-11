Minderjarig meisje uit Lelystad aangehouden om schoolbedreigingen

Een minderjarig meisje uit Lelystad is aangehouden voor het verspreiden van berichten op sociale media waarin zij dreigementen uitte richting scholen in Lelystad. Sinds afgelopen maandagavond gingen berichten rond waarin werd opgeroepen om op diverse scholen in Lelystad te gaan schieten.

Het meisje is woensdag aangehouden voor bedreiging. De politie is met haar in gesprek, meldt de politie in een verklaring.

Het gebeurt vaker dat scholen te maken krijgen met online dreigementen, zoals eerder deze maand in Amsterdam, zo is te zien in bovenstaande video.

Nadat de berichten waren verschenen, nam de politie die naar eigen zeggen serieus en werd "alles op alles" gezet om de bron te achterhalen. Dat leidde naar het meisje. Voor het verspreiden van dit soort berichten kunnen verschillende straffen worden opgelegd, zoals een flinke geldboete, een taakstraf of zelfs een celstraf.

Recent waren er meer scholen doelwit van bedreigingen. Dat gebeurde ook in Den Bosch en Almere. Zondagavond waren middelbare scholen in Breda doelwit, daarvoor werd een meisje uit België aangehouden. Er wordt rekening mee gehouden dat er sprake is van copycatgedrag, waarbij mensen elkaar nadoen.

ANP