Automobilist (36) overleden na flinke crash tegen boom in Nieuwkuijk

In Nieuwkuijk is vrijdagmiddag een 36-jarige man uit Oudheusden om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De bestuurder reed vanuit Drunen in de richting van Nieuwkuijk toen hij aan de linkerkant van de weg tegen een boom botste.

Het ongeluk gebeurde rond 12.35 uur op de Bosscheweg in Nieuwkuijk. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en een traumahelikopter, werden snel opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is een 36-jarige man uit Oudheusden, laat de politie aan Hart van Nederland weten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies is gebeurd.