Explosie bij zorginstelling voor jonge kinderen in Montfoort

Bij een zorginstelling voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het Utrechtse Montfoort is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat meldt de politie op X, die uitgaat van opzet. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.

Degene die het explosief geplaatst heeft, kan waarschijnlijk een flinke straf verwachten. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In bovenstaande video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

De instelling aan de Truus Oversteegenstraat biedt begeleid wonen voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. "Het is voor iedereen naar als er een explosief afgaat, maar het is extra schrijnend als dat kinderen in de basisschoolleeftijd treft", aldus een politiewoordvoerder. "Er gebeuren wel vaker explosies, maar dit is wel een bijzonder doelwit."

Volgens de politie zijn de schrik en de schade groot. Er is een onderzoek naar de explosie gestart en de politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.

Hart van Nederland/ANP