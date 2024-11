Man (33) opgepakt voor vuurwerkaanslag in Nieuwkuijk waarbij vrouw been verloor

De politie heeft een 33-jarige man uit Den Bosch opgepakt. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van de explosie bij een woning in Nieuwkuijk in de nacht van 15 op 16 november. De 50-jarige bewoonster van het huis raakte door de explosie zo zwaar gewond aan haar benen dat haar rechteronderbeen geamputeerd moest worden.

De politie denkt dat de opgepakte man de fietser is die op veel camerabeelden is gezien. Dinsdagavond toonden ze deze beelden in het programma Opsporing Verzocht en dat leverde de informatie op die agenten naar de verdachte heeft geleid. Bovendien vonden ze bij de verdachte de fiets die voldoet aan de beschrijving van de fiets die te zien is op de beelden.

Het onderzoek naar het incident gaat door want het is nog altijd niet duidelijk waarom dit huis het doelwit was. De politie komt graag in contact met mensen die hier meer informatie over kunnen geven.

Buurtbewoners reageerden geschokt op de explosie bij het gezin. Dat zie je in de video bovenaan.

Enorm huilend geluid

De man van de vrouw die gewond raakte deed bij Opsporing Verzocht zijn verhaal. "We lagen rond 02.00 uur op bed. Ik werd wakker gemaakt door mijn vrouw die helemaal in paniek was, die de hond hoorde aanslaan op een enorm huilend geluid en daarop zijn we naar beneden gegaan", vertelt de man.

Het geluid wordt veroorzaakt door het explosief dat waarschijnlijk door deze man kort daarvoor voor hun deur is achtergelaten. "We hadden geen idee wat er aan de hand was", gaat de man verder. "Onze hond sloeg aan bij het raampje (naast de voordeur, red.) en mijn vrouw probeerde haar opzij te duwen. En net op dat moment een enorme explosie."

Wat volgde, was chaos en paniek. "Je gehoor is weg, je bent helemaal gedesoriënteerd, alle rookmelders gingen af. En toen keek ik naar mijn vrouw en toen zag ik hoe ernstig de situatie was. Van het ene been zag ik direct dat het niet meer te redden was en het andere been was ook gewoon helemaal kapot."