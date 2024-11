Vrouw (50) die zwaargewond raakte bij explosie Nieuwkuijk moet onderbeen missen

De vrouw die afgelopen vrijdag zwaargewond raakte bij een explosie in het Noord-Brabantse Nieuwkuijk moet een onderbeen missen. Dat vertelt de politie dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht. De hulpdienst is naarstig op zoek naar een man die vlak voor de explosie langs de woning fietste.

De explosie heeft grote impact gehad op de gemeenschap in Nieuwkuijk. In de bovenstaande video vertellen buurtbewoners over de harde knal.

De explosie gebeurde vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.40 uur. Een camera legde vast hoe een fietser het huis passeerde en daarna in de richting van Vlijmen reed. Kort erna klonk een fluitend geluid, waarna de bewoonster bij de voordeur stond om poolshoogte te nemen. Precies op dat moment ontplofte een explosief, met desastreuze gevolgen voor de vrouw. Ze raakte zwaargewond aan haar benen, een van haar onderbenen raakte zodanig beschadigd dat ze die voortaan moet missen.

Op zoek naar fietser

De politie onderzoekt de zaak en zoekt naar de fietser die vlak voor de explosie is vastgelegd op camerabeelden. "Deze persoon kan betrokken zijn of belangrijke informatie hebben", aldus de politie. In de uitzending van Opsporing Verzocht zijn beelden gedeeld waarop te zien is dat de fietser zijn gezicht bedekte en op een oude damesfiets met een rammelend bagagerek reed.

Het onderzoeksteam vermoedt dat de fietser uit de richting van Vlijmen kwam en daarna ook die kant weer op ging. Mensen die camerabeelden hebben van de route of de fietser herkennen, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. "Elke tip kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak", benadrukken de onderzoekers.