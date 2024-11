Vader Nieuwkuijk doet verhaal over explosie waarbij vrouw been verloor: 'Waarom wij?'

Een gezin uit Nieuwkuijk werd in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 november getroffen door een explosie aan de voordeur van hun woning aan de Onsenoortsestraat. Een 50-jarige vrouw raakte zo zwaar gewond dat haar rechteronderbeen is geamputeerd. Haar man doet dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht anoniem zijn verhaal en hoopt dat getuigen zich melden.

Na een etentje met vrienden kwamen de man en vrouw van het gezin rond 01.30 uur weer thuis. "We lagen rond 02.00 uur op bed. Ik werd wakker gemaakt door mijn vrouw die helemaal in paniek was, die de hond hoorde aanslaan op een enorm huilend geluid en daarop zijn we naar beneden gegaan", vertelt de man.

Het geluid wordt veroorzaakt door het explosief dat een onbekende fietser kort daarvoor voor hun deur heeft achtergelaten. "We hadden geen idee wat er aan de hand was", gaat de man verder. "Onze hond sloeg aan bij het raampje (naast de voordeur, red.) en mijn vrouw probeerde haar opzij te duwen. En net op dat moment een enorme explosie."

Buurtbewoners reageerden geschokt op de explosie bij het gezin. Dat zie je in de video bovenaan.

Broeksriemen

Wat volgde, was chaos en paniek. "Je gehoor is weg, je bent helemaal gedesoriënteerd, alle rookmelders gingen af. En toen keek ik naar mijn vrouw en toen zag ik hoe ernstig de situatie was. Van het ene been zag ik direct dat het niet meer te redden was en het andere been was ook gewoon helemaal kapot."

De man probeert direct 112 te bellen, maar door de explosie hoort hij niets. "Ik heb het adres geroepen en van 'kom hulp'. Mijn zoon heeft de telefoon overgenomen en 112 verder gebeld, mijn dochter was dat ook al aan het doen."

Ondertussen roept de man naar zijn kinderen om broeksriemen. "Die heb ik om haar benen getrokken om het bloeden te stoppen. Dat is het enige wat je voor haar kunt doen, en er voor haar zijn." Het rechter onderbeen van de vrouw blijkt dusdanig beschadigd dat het moet worden geamputeerd.

"Haar linkeronderbeen heeft zulke complexe breuken dat het ook voor de dokters de vraag is hoe ze dat gaan opereren", vertelt de man. "Ze heeft ook dood weefsel in haar wonden, dus dat maakt het heel complex."

De vrouw is vooral woedend over wie haar dit heeft aangedaan, en vooral ook waarom. "Voor hetzelfde geld had onze dochter daar gestaan, of onze zoon. Ik had er liever zelf gestaan, maar daar heb je ook niks aan."

Onbekende fietser

De politie onderzoekt de explosie en vermoedt dat er sprake kan zijn van een vergissing. Camerabeelden hebben een fietser vastgelegd met een lichte huidskleur en kort, licht haar. Deze fietser is een half uur vóór de explosie gezien bij een fietstunnel bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Vanaf de tunnel fietste hij richting Nieuwkuijk. Om 03.10 uur, een half uur na de explosie, fietste hij via dezelfde tunnel terug naar Den Bosch.

Het gezin blijft achter met veel vragen en onzekerheid. "Ik hoop gewoon dat mensen praten als ze weten voor wie dit wel bedoeld was of als het voor ons bedoeld was wie het dan kan zijn. Wij hebben zelf echt geen enkel idee. Als wij de bevestiging kunnen krijgen dat het niet voor ons bedoeld was, dan geeft dat ons een stukje rust. Dat we weten dat we hier terug kunnen keren, anders denk ik dat we hier niet eens meer willen wonen."