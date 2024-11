Vrouw (50) zwaargewond na flinke explosie bij woning Nieuwkuijk

Bij een woning aan de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk in Noord-Brabant is een 50-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Een explosief ontplofte midden in de nacht bij de voordeur van de woning, meldt de politie op X. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

De 50-jarige bewoonster stond rond 02.30 uur in de hal nabij de voordeur, toen er een explosie plaatsvond. Door de enorme klap ontstond veel schade aan de woning en werd de vrouw geraakt. Zij raakte gewond aan haar benen. Volgens een correspondent ter plaatse zouden ook andere gezinsleden in de woning zijn, maar zij zijn niet gewond geraakt.

Door de ontploffing zijn meerdere ramen in het huis gesprongen, zowel beneden als boven. De onderkant van de deur is helemaal weggeblazen door de knal.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de explosie en is op zoek naar getuigen.