Enorme ravage na explosie bij tabakswinkel Den Haag

Bij een tabakswinkel op de hoek van de Beeklaan met de Laan van Meerdervoort in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een explosie geweest. De ruiten aan beide kanten van het pand zijn geklapt waardoor over de hele stoep glas ligt.

Rond 02.00 uur is de brandweer van Den Haag met spoed naar een gemelde brand aan de Beeklaan gegaan. Eenmaal aanwezig was de brand in de tabakswinkel geblust, maar de ravage was enorm. Twee ruiten aan beide kanten van de hoek zijn uit de kozijnen geklapt en op de stoep ligt overal glas.

Hamer

Rondom de tabakswinkel heeft de politie een afzetting geplaatst. Ook zijn er twee pionnen neergezet om bewijsstukken veilig te stellen. Op de grond is een hamer gevonden. Een aantal meubels met brandschade is door de brandweer naar buiten gebracht.

Er raakte voor zover bekend niemand gewond. De forensische opsporing en de recherche zullen verder onderzoek verrichten.