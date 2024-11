Politie pakt vrachtwagenchauffeur met 50 kilo ketamine bij Breda

Op de A16 bij Breda is een vrachtwagenchauffeur aangehouden die 50 kilo ketamine bij zich had. De drugs waren verpakt in zakken van 5 kilo.

Het ging om een vrachtwagen met Belgisch kenteken. De chauffeur bleek een 31-jarige Fransman. Hij werd aangehouden op weg naar Hazeldonk, de grensovergang met België.

De ketamine heeft een straatwaarde van 1,25 miljoen euro. Het spul is eigenlijk een narcosemiddel bij operaties. Het kan hallucinaties als bijwerking hebben.

ANP