Watertaxi Rotterdam verdwijnt even onder water na aanvaring met waterbus

In Rotterdam is een watertaxi met een ferry of waterbus in aanvaring gekomen. Volgens een correspondent ging de taxi 'kopje onder'. De politie laat weten dat drie mensen licht gewond raakten.

'Rond 20.30 uur heeft er een aanvaring plaatsgevonden tussen een watertaxi en een ferry ter hoogte van de Erasmusbrug. Twee passagiers en de schipper raakten licht gewond en zijn nagekeken door ambulancepersoneel', aldus de politie.

Volgens een correspondent ter plaatse kwam de watertaxi uit de Leuvehaven toen hij de waterbus raakte. De mensen die lichtgewond raakten zouden allemaal op de taxi hebben gezeten.

Kriskras door elkaar

Begin dit jaar concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat passagiers niet veilig genoeg zijn in watertaxi's in Rotterdam. Die conclusie kwam na onderzoek naar een botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot op 21 juli 2022 bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De watertaxi zonk na die aanvaring, twee passagiers raakten gewond.

De Nieuwe Maas is een drukbevaren water. "Zeeschepen, binnenvaartschepen, passagiersschepen, pleziervaart en watertaxi's varen kriskras door elkaar", aldus de OVV. "Veilig personenvervoer over het water kan alleen als alle schippers zich bewust zijn van hun vaargedrag, als de vaarweg duidelijker ingericht is en als iedereen zich aan de regels houdt."