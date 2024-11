Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor deze supermarkt-pizza: 'Eet het niet'

Dr. Oetker waarschuwt consumenten voor de pizza La Mia Familia 4-Cheese, die bij supermarkt Jumbo is verkocht. Het product kan stukjes koper bevatten, wat gevaarlijk is voor de gezondheid. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is duidelijk: "Eet het product niet!"

Het gaat om de variant met de houdbaarheidsdatum 11-2025 en de streepjescode 4001724048381. Het devies volgens NVWA: "Heb je deze pizza in huis? Gooi het dan weg of breng het terug naar de winkel."

Dr. Oetker meldt dat het koper afkomstig is van een leverancier. Klanten die de pizza in huis hebben, kunnen contact opnemen met de consumentenservice van Dr. Oetker voor een terugbetaling. Ze moeten een foto van de verpakking en hun bankrekeningnummer insturen.

Het is niet de eerste keer dat er metaaldeeltjes in voedsel zitten. Eerder werden er al waarschuwingen verspreid over koperdeeltjes in andere producten, zoals salades van Johma en verschillende huismerken. Ook in die gevallen werd er geadviseerd om de producten niet op te eten.