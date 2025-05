15-jarige gewond na steekincident bij school in Rijswijk

Een 15-jarige is maandagmiddag gewond geraakt na een steekincident in de buurt van het Van Vredenburch College in Rijswijk. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De omgeving is volgens de politie ruim afgezet. De politie heeft iemand aangehouden.

De politie ontving om 13.53 uur een melding van een steekpartij aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. De politie, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Volgens getuigen zou een ruzie vooraf zijn gegaan aan het incident, zo laat een correspondent ter plaatse weten aan Hart van Nederland.

Onduidelijk over toedracht

"Het gaat om één minderjarig slachtoffer. Diegene is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, zodat die aan de verwondingen geholpen kan worden", vertelt de politie aan Hart van Nederland. Ook wordt er nog gezocht naar mogelijk meer verdachten.

Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd: "We onderzoeken alle scenario's."