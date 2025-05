Dordtenaar (18) aangehouden voor doodsbedreigingen PSV-speler Noa Lang

De politie heeft donderdag een 18-jarige man uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het uiten van ernstige doodsbedreigingen aan het adres van PSV-voetballer Noa Lang en diens familie. De bedreigingen zouden al sinds 2023 via social media zijn geuit.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we je dat uit.

De zaak wordt behandeld door rechercheurs van de politie Rotterdam-Zuid die gespecialiseerd zijn in voetbalgerelateerde criminaliteit. Door hun ervaring en kennis binnen dit vakgebied wisten zij de verdachte op het spoor te komen. Donderdagochtend werd hij in zijn woning gearresteerd. Na verhoor is de man heengezonden, maar hij heeft een contactverbod gekregen en mag zich niet begeven op locaties waar Noa Lang regelmatig komt.

Strafbaar

De politie benadrukt dat bedreigingen, in welke vorm dan ook, strafbaar zijn. Of het nu via een app, e-mail, sociale media of mondeling gebeurt, bedreigingen met geweld, doodslag, aanranding of brandstichting kunnen ernstige gevolgen hebben voor slachtoffers en hun omgeving.

Ook bedreigingen via anonieme accounts op social media ontslaan iemand niet van verantwoordelijkheid. De politie beschikt over meerdere opsporingsmiddelen om de identiteit van gebruikers te achterhalen.

Zodra het onderzoek is afgerond, wordt het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De officier van justitie zal dan een beslissing nemen over vervolging.