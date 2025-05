Jeffrey Lang 'overspoeld met liefde' na mishandeling op voetbalveld

Het was afgelopen maand enorm schrikken voor omstanders toen een vader van een jonge voetballer een scheidsrechter tijdens een jeugdvoetbaltoernooi in Rotterdam knock-out sloeg. De scheidsrechter in kwestie was Jeffrey Lang, vader van voetballer Noa Lang. De ervaren kickbokser had de klap niet zien aankomen en was er ook zeker niet van gediend. "Ik gaf de man 24 uur om zich bij mij te melden."

Eerder sprak Hart van Nederland al met scheidsrechters over het geweld dat plaatsvindt op en naast het voetbalveld. Dat zie je in bovenstaande video.

Aan Hart van Nederland vertelt hij dat het allemaal begon toen de vader het niet eens was met zijn beslissing. "Hij vond dat ik een hoekschop had moeten geven en geen achterbal", leg hij uit. "Ik ben een ervaren kickbokser, dus ik zie agressie aankomen, maar ik zag bij hem geen agressie. Daarom zag ik die klap niet aankomen. Ik was 8 seconden knock-out."

Deze week, weken later, werden beelden van het incident online gedeeld: "Ik ben er een beetje door overvallen, want ik kreeg allemaal reacties binnen. Mensen stuurden allemaal lieve berichtjes naar mij. Alleen maar liefde. Ik heb zelfs cadeaus gekregen."

Telefoontje van vader

Toch blijft Jeffrey er nuchter onder: "Het is al weken geleden en ik heb verder nergens last van gehad. Die klap boeit mij ook niet. Ik vind het erg voor de kinderen op en langs het veld. Zij waren aangeslagen en sommigen moesten huilen. Dat vind ik het ergst."

Daarom wilde hij graag in contact komen met de vader. "Ik gaf hem 24 uur. Hij belde uiteindelijk al vrij snel op. Hij bood zijn excuses aan. "We hebben het als volwassen mannen netjes uitgepraat", zegt hij "Maar toen werd opeens de video op social media gedeeld, terwijl het allang achter de rug was. Toevallig net nadat mijn zoon Noa had gescoord tegen Feyenoord. Dat vind ik toevallig. Ik vind het wel gek dat mensen het (nu) nog gaan delen."

Trots opzij zetten

De man, die hem had geslagen, nam daarom dinsdag weer contact met hem op: "Hij gaf aan dat hij diep in zijn hart wist dat de video een keer op het internet gedeeld zou worden. Hij baalde ervan dat hij hierdoor geschaad wordt. Hij bood ook weer zijn excuses aan. Ik ga dan ook verder geen aangifte doen."

Jeffrey wil graag laten weten dat hij het hoofdstuk nu echt heeft afgesloten: "Ik heb mijn trots even opzij moeten zetten, maar er zijn belangrijkere dingen op de wereld. We moeten ook gewoon een beetje lief zijn voor elkaar. Daarnaast hoef ik deze aandacht ook niet. Ik heb liever dat mijn zoon de belangstelling krijgt, zeker na zo'n wedstrijd als vorige week. Bovendien heb ik het nu met de man uitgepraat."