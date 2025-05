PSV onder voetbalfans nu favoriet voor kampioenschap Eredivisie

De spanning in de Eredivisie is om te snijden. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Ajax nog maar één punt voorsprong op PSV. En als het aan de voetbalfans ligt, gaat die voorsprong niet genoeg zijn: uit de laatste peiling van het Hart van Nederland-panel blijkt dat een meerderheid van 61 procent nu verwacht dat PSV kampioen wordt.

Ajax wordt door 39 procent van de respondenten nog als titelfavoriet gezien. De hoop ligt iets anders verdeeld: 57 procent van de deelnemers hoopt op een titel voor PSV, 43 procent gunt het Ajax.

De Amsterdammers morsten in de afgelopen drie wedstrijden maar liefst acht punten, met een zware nederlaag tegen NEC (0-3) als dieptepunt. PSV daarentegen won vijf keer op rij, en lijkt precies op tijd in vorm te raken. De ontlading was zondag groot toen PSV na een 3-2 zege op Feyenoord zag hoe Ajax onderuit ging.

Trainer Peter Bosz wil nog niet te hard van stapel lopen, maar weet wat er op het spel staat. De Eindhovenaren treffen deze week Heracles en AZ, terwijl Ajax nog moet aantreden tegen FC Groningen en FC Twente.

