Historisch verlies Ajax van NEC, titelstrijd weer helemaal open

Een historisch verlies voor Ajax: de Amsterdamse club is voor het eerst in de eigen ArenA verslagen door NEC. Ajax ging hard onderuit met 0-3 en ziet de voorsprong op PSV tot 1 punt slinken.

Ajax-fans krijgen kans op een uniek souvenir: een stukje grasmat uit de Johan Cruijff ArenA. 175 mensen krijgen de mogelijkheid om voor 80 euro een klein lapje uit het doelgebied aan de zuidzijde in huis te halen. Dat zie je in de video bovenaan.

Ajax heeft een forse nederlaag geleden in de thuiswedstrijd tegen NEC (0-3). Sontje Hansen, Brayann Pereira en Sami Ouaissa maakten na rust de doelpunten voor de bezoekers uit Nijmegen.

Wie Wout Weghorst over het veld zag lopen na het laatste fluitsignaal van het verloren thuisduel kreeg het idee dat Ajax de titelrace met PSV definitief had verloren. De spits had de tranen in zijn ogen staan en bleef maar met zijn hoofd schudden. "Ik had deze dag heel anders voorgesteld", bekende hij later.

Nog twee speelronden

Ajax heeft in de laatste drie duels 8 punten verloren. De koploper heeft nog maar 1 punt meer dan PSV, dat zondag diep in blessuretijd van Feyenoord won (2-3). De competitie telt nog twee speelronden. Ajax speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Groningen en ontvangt komende zondag FC Twente.

PSV speelt woensdag een thuisduel met Heracles Almelo en sluit de competitie zondag af met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Ajax en PSV zijn twee speelronden voor het einde van de competitie zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van de nieuwe editie van de Champions League.

ANP