Ajax-fans kunnen nu een stukje heilige grasmat uit de ArenA bemachtigen

Ajax-fans krijgen kans op een uniek souvenir: een stukje grasmat uit de Johan Cruijff ArenA. 175 mensen krijgen de mogelijkheid om voor 80 euro een klein lapje uit het doelgebied aan de zuidzijde in huis te halen.

De gelukkigen krijgen een rond stukje van 30 centimeter en ze mogen het gras betreden, iets wat voor fans doorgaans onbereikbaar is. Maar grasmeester Roy van Dijk waarschuwt: het gras vergt onderhoud. In bovenstaande video vertelt hij hier meer over.

Opbrengst

De opbrengst gaat naar de Ajax Foundation en de Johan Cruyff Foundation. Met de bijdrage van de 175 kopers komt het totaalbedrag uit op "het prachtige, magische Johan-getal van 14.000 euro", aldus de organisatie.

"De grasmatjes worden verpakt in een speciaal herdenkingsdoosje en persoonlijk overhandigd aan de rand van het veld. De uitgifte vindt uitsluitend plaats op maandag 19 mei tussen 13.30 en 15.00 uur, op basis van gereserveerde tijdslots."

Hart van Nederland/ANP