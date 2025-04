Koploper Ajax ontsnapt aan uitglijder, wint moeizaam bij Willem II

Ajax heeft weer een horde richting de landstitel genomen. De koploper won de uitwedstrijd tegen Willem II (1-2) en houdt een voorsprong van 9 punten op PSV, de nummer 2 van de Eredivisie.

Ajax won twee weken geleden van PSV en lijkt nu zeker van het kampioenschap. Toch ziet de trainer van Ajax dat nog anders, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Emilio Kehrer schoot Willem II in de 41e minuut op voorsprong. Oliver Edvardsen tekende in de 74e minuut voor de gelijkmaker (1-1). Wout Weghorst, voor Brian Brobbey in het veld gekomen, maakte in de 78e minuut het tweede doelpunt van de bezoekers.

Ajax heeft in de laatste vijf duels nog 7 punten nodig voor de landstitel, als PSV alle resterende wedstrijden wint.

