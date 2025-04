Koploper Ajax lijdt in titelrace zware nederlaag tegen FC Utrecht (4-0)

FC Utrecht heeft de titelrace in de Eredivisie spannender gemaakt. De club overklaste Ajax na rust en speelde de lijstaanvoerder naar een zware nederlaag (4-0), door twee doelpunten van Miguel Rodríguez en treffers van Sébastien Haller en Paxten Aaronson.

Ajax blijft na de derde competitienederlaag ruim aan kop staan. PSV, dat dit weekend niet speelt, kan de achterstand donderdagavond tijdens een uitwedstrijd tegen FC Twente verkleinen tot 6 punten. Daarna spelen beide grootste kandidaten voor de landstitel nog vier keer. FC Utrecht kwam in punten gelijk met Feyenoord, de nummer 3 van de ranglijst die vrijdag nog tegen PEC Zwolle speelt.

Geduld

FC Utrecht kiest in thuiswedstrijden tegen Ajax vaak met veel strijd en passie voor de aanval. Maar trainer Ron Jans liet zijn ploeg dit keer anders spelen. FC Utrecht trok zich ver terug op eigen helft en wachtte geduldig op een kans om snel te counteren. Ajax begon best goed, maar kreeg weinig kansen. Wel ontsnapte FC Utrecht voor rust tweemaal aan een tegentreffer. Jorrel Hato schoot in de derde minuut op de paal en Brian Brobbey zag zijn rebound tegen de lat uiteenspatten.

FC Utrecht had slechts een kans nodig voor de openingstreffer. Sébastien Haller reageerde in de 29e minuut alert na een voorzet van Siebe Horemans (1-0). De spits vierde het doelpunt tegen zijn voormalige club ingetogen, in tegenstelling tot de fans op de tribune. Waar FC Utrecht voor rust afwachtend speelde, daar overliep het de bezoekers na rust. Rodríguez bracht Ajax in de 53e minuut dieper in de problemen. Hij won een duel van Hato en schoot de bal tegen de binnenkant van de paal. Arbiter Nijhuis liet nog even doorspelen, maar hoorde vervolgens van de videoscheidsrechter dat de bal de doellijn had gepasseerd.

Ajax-trainer Francesco Farioli reageerde snel en bracht met Wout Weghorst en Bertrand Traoré twee aanvallers in de ploeg. Maar het was Rodríguez die in de 63e minuut opnieuw scoorde en de wedstrijd nagenoeg besliste. Waarschijnlijk met het oog op de komende duels haalde Farioli belangrijke spelers als Hato en Kenneth Taylor naar de kant. Aaronson verhoogde de feestvreugde in Galgenwaard in de slotfase met een vierde treffer.

ANP