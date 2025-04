Voetbalicoon Leo Beenhakker (82) overleden

Voormalig toptrainer Leo Beenhakker is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende media. De Rotterdammer, liefkozend 'Don Leo' genoemd, had een imposante carrière bij clubs als Ajax, Feyenoord en Real Madrid, en was bondscoach van onder meer het Nederlands elftal.​

In het kader van de verjaardag van Leo Beenhakker in augustus vorig jaar deed Jack van Gelder bij De Oranjezomer nog een aangrijpende oproep (zie video).

Beenhakker begon zijn trainersloopbaan in 1965 bij SV Epe. Hij maakte snel naam en stond aan het roer bij diverse Nederlandse en internationale clubs. Met Ajax behaalde hij twee landstitels en met Feyenoord één. Zijn periode bij Real Madrid was bijzonder succesvol; onder zijn leiding won de club drie opeenvolgende Spaanse landstitels.

EK 1990

Naast zijn clubcarrière was de geboren Rotterdammer actief als bondscoach. Hij leidde het Nederlands elftal op het WK van 1990, waar Oranje als regerend Europees kampioen zwaar teleurstelde. "Slechts 25 procent van wat er is gebeurd is naar buiten gekomen." Het is een van de vele gevleugelde uitspraken, die de zeer kleurrijke en succesvolle trainer deed.

Oranje was, na het winnen van het Europees kampioenschap in 1988, favoriet voor de wereldtitel. Na de kwalificatie was na een stemming van de spelers in Hilton Amsterdam bondscoach Thijs Libregts weggestuurd. De spelers wilden Johan Cruijff, maar Rinus Michels ging daar - als verantwoordelijk bestuurslid van de KNVB - niet op in. Michels wilde "Leo Beenhakkers", zoals hij hem altijd noemde.

Beenhakker kreeg echter geen greep op 'de groep' en Oranje ging in Italië in de achtste finales roemloos ten onder tegen Duitsland. Vedetten als Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard gaven niet thuis. De selectie was overvallen door twijfel en tweespalt, en misschien wel zelfoverschatting, hetgeen werd versterkt door de houding van Michels. Vermoedelijk stond Beenhakker voor een onmogelijke opgave. Er werd geen wedstrijd gewonnen.

Zo waren er wel meer incidenten die altijd weer naar boven kwamen als het ging over Beenhakker ("Ik word hier zo moe van"). Bijvoorbeeld de keer dat Johan Cruijff als technisch adviseur de trappen van De Meer afdaalde om Leo Beenhakker als coach op de bank van Ajax even toe te spreken. Na afloop legde de 'Verlosser' ook nog uitgebreid uit waarom hij dat had gedaan.

Succesvolle carrière

Alle verhalen en enkele tegenvallers doen niets af aan de verder uiterst succesvolle loopbaan van Don Leo. Met Feyenoord werd hij eenmaal landskampioen (1998/99), met Ajax tweemaal (1979/80, 1989/90). Met Ajax bereikte Beenhakker ook in het Europa Cup I-toernooi voor landskampioenen de halve finales. Beenhakker was ook coach van Real Zaragoza, Go Ahead Eagles, BV Veendam, SC Cambuur, FC Volendam, Grasshoppers, Vitesse, Istanbulspor, Club América en Chivas de Guadalajara.

Later had later als bondscoach ook succes met Trinidad en Tobago door hen naar hun eerste WK-deelname te coachen in 2006. Ook kwalificeerde hij Polen voor het EK 2008, een primeur voor dat land.

Eenzaam

Vorig jaar werd bekend dat het niet goed ging met Beenhakker. Sportpresentator Jack van Gelder deelde destijds dat Beenhakker kampte met eenzaamheid en gezondheidsproblemen, te zien in bovenstaande video.

Hart van Nederland/ANP