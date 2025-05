PSV verslaat Feyenoord in topper na magistrale comeback

PSV heeft met een zwaarbevochten 3-2-overwinning op Feyenoord het mogelijke titelfeest van Ajax met in ieder geval een speelronde uitgesteld. Nummer 2 PSV staat met nog twee wedstrijden te gaan 1 punt achter op koploper Ajax.

De Amsterdammers spelen op zondagmiddag nog thuis tegen NEC. Het verschil tussen PSV en nummer 3 Feyenoord is met 8 punten onoverbrugbaar groot. De tweede plaats geeft recht op deelname aan de Champions League.

Vroege voorsprong verspeeld

Feyenoord kwam in de vijfde minuut op voorsprong door Igor Paixão. De Braziliaan werd door een lange bal van Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther vrij voor het doel van PSV gezet. Paixão rondde koelbloedig af. Vijf minuten later schoot Givairo Read de Rotterdammers naar de 2-0. De rechtsback schoot na een prachtige aanval raak in de verre hoek achter Walter Benítez.

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. PSV-aanvaller Ivan Perisic verkleinde de achterstand in de 50e minuut naar 2-1. PSV ging daarna op zoek naar meer. Noa Lang maakte in de 73e minuut de 2-2. Feyenoorder Read kreeg in de slotfase rood na een tackle op de doorgebroken Lang. Een doelpunt van Malik Tillman werd afgekeurd wegens buitenspel. Maar een paar minuten later maakte Lang alsnog het winnende doelpunt.

ANP