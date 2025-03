Geknipt voor de Eredivisie: kappers kijken uit naar kampioensclash PSV - Ajax

Zondagmiddag staan PSV en Ajax tegenover elkaar in het Philips Stadion voor de laatste clash tussen de twee clubs dit seizoen. Er staat voor beide clubs een kampioenschap op het spel, dus de voorbereidingen zijn enorm. Zo staan de spelers van beide clubs zelfs op de planning bij hun kapper.

Voor het knippen heeft Marijn Franse geen opleiding gevolgd, maar elke week zitten er PSV-spelers bij hem in de kappersstoel. Op dit moment is hij mede-eigenaar van de Stationskapsalon Eindhoven, en over een paar jaar zal hij de salon volledig overnemen. Via mond-tot-mondreclame is hij kapper geworden van een aantal PSV-spelers. "Het begon met Joey Veerman en Joël Drommel. Toen ik overstapte naar dit bedrijf, gingen ze mee."

Marijn knipt zes spelers van de Eindhovense club. "Bijna elke week zitten ze bij mij in de stoel. Dinsdag kwam Ledezma, woensdag Veerman, donderdag Mauro en Til, en zaterdag zit Drommel in de stoel." Marijn vertelt dat de gesprekken tijdens het knippen vaak over voetbal gaan. "Ze zijn er klaar voor, en ik denk zelf ook dat ze zullen winnen."

Oud-speler knipt zelf

Niet alleen in Eindhoven lopen de spelers er geknipt bij, ook in Utrecht zitten (oud-)Ajax-spelers met regelmaat in de stoel bij oud-Ajacied Danny Hoesen. Hoesen werd in één klap wereldberoemd toen hij eind 2013 voor de Amsterdamse club de winnende goal scoorde tegen Barcelona. "Het gaat een mooie wedstrijd worden, beide clubs willen natuurlijk winnen," vertelt Hoesen. "Maar als oud-Ajaxspeler hoop ik dat Ajax gaat winnen."

Ajax presteert het best na de winterstop in de Eredivisie, met 25 punten uit negen duels. PSV haalde na de winterstop slechts 13 punten. De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur in het Philips Stadion.